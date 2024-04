Auch in diesem Jahr können alle Besucher des Campingplatzes am Plattensee unbeschwert ins kühle Nass springen, denn Rettungsschwimmer werden ein wachsames Auge auf sie haben.

Dannigkow - Wie wichtig die Überwachung eines öffentlichen Badesees durch Rettungsschwimmer ist, zeigte ein Vorfall im vergangenen Jahr am Plattensee. „Sie mussten zwar niemanden vor dem Ertrinken retten, aber dank ihrer umfassenden Ausbildung auch im sanitätischen und Ersten-Hilfe-Bereich, konnten sie einer Person in Not helfen und die Erstversorgung direkt vor Ort vornehmen“, erinnert sich Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein an einen Vorfall im Jahr 2023. „Das zeigt, dass wir mit der Kooperation mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft den richtigen Weg eingeschlagen haben“, fügt er noch nach.