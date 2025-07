Möser - Ortsbürgermeister Denny Hitzeroth und Gemeindebürgermeister Marco Simon (beide SPD), haben sich kürzlich in Möser mit Vertretern von Polizei und der Kreisbehörde zur Sicherheitslage in der Gartenstadt ausgetauscht. Das bestätigte Denny Hitzeroth auf Nachfrage.

Er hatte die Behörden und die Polizei eingeladen, nachdem es zuletzt einen Flaschenwurf gegen die Scheibe einer Lok auf dem Bahnhof gegeben hatte. Seit Wochen treffen sich immer wieder Jugendliche auf dem Bahnhof, um dort offenbar auch Alkohol zu trinken.

Trotz Verbot und Bundespolizei: Immer wieder Konsum von Alkohol

Die Gemeinde hat nun in dem Gespräch vor allem die Bundespolizei, die für die Bahnhöfe zuständig ist, sensibilisiert. „Dabei ist der Konsum von Alkohol auf den Bahnhöfen verboten“, sagt Denny Hitzeroth. „Darauf hat die Bundespolizei aufmerksam gemacht.“

Doch das Verbot befinde sich in der Hausordnung, die für jeden Bahnhof gelte. Die Bahnhofsbesucher sollen in Zukunft deutlicher darauf aufmerksam gemacht werden, vorstellbar sei hier die Anbringungen von eindeutigen Piktogrammen. Diskutiert wurde zudem, ob es sinnvoll sei, den Bahnhof mit einer Videoüberwachung auszustatten, sagte der Ortsbürgermeister weiter.

Die gesetzlichen Vorschriften seien aber recht kompliziert und deshalb der Aufbau so einer Überwachung nicht so schnell möglich. Es gebe aber neue Initiativen und Modelle, die vielleicht auch am Bahnhof Möser in Zukunft genutzt werden könnten, sagte er weiter. Mit einer Videoüberwachung erhoffe er sich eine abschreckende Wirkung.

Zwischen Magdeburg und Berlin: Bahnhof ist wichtiger Verkehrspunkt in der Gartenstadt

Zum Teil befinden sich Jugendliche bereits am frühen Abend auf dem Bahnhof und nutzen die Einrichtung als Treffpunkt. Die Bundespolizei soll den Bahnhof deshalb stärker in ihre Kontrollen einbeziehen.

„Aus der Sicht der Polizei des Reviers Burg ist Möser kein Schwerpunkt“, sagte er weiter. Das habe e auch so erwartet. Dennoch seien die Vorfälle in den vergangenen Monaten beunruhigend und hätten eine neue Qualität erreicht, erinnert er.

Möser setzt auf Bundespolizei: Immer wieder Unruhe

So hatten Unbekannte die Raststation in Mösershöhe am Lostauer Weg aus dem Boden gerissen und damit zerstört. Später fanden sich Krähenfüße im Lostauer Weg und waren offenbar dazu gedacht, Autofahrer, die den ländlichen Weg verbotenerweise während der Vollsperrung der B 1 in Möser nutzen, die Reifen zu zerstören. Eine Spaziergängerin hatte die gefährlichen Teile entdeckt und zunächst in den sozialen Medien darüber berichtet, anstatt die Polizei zu verständigen. Erst auf Umwegen erfuhren die Beamten davon.

Dann gab es Vandalismus auf dem für jedermann öffentlich zugänglichen Bolzplatz am Sportplatz. Der Platz wird gern genutzt und auch von Bürgern angefahren, die aus anderen Kommunen kommen, weiß der Ortschef. Er hofft, dass in Zukunft öfter die Polizei in der Gartenstadt auf den Straßen zu sehen ist.