Nach dem Anschlag in Magdeburg am 20. Dezember 2024 ordnete das Innenministerium Sachsen-Anhalts Trauerbeflaggung an. Ulf Nehrkorn vom städtischen Bauhof setzte das am Morgen danach vor dem Gommeraner Rathaus um. Die AfD hat nun beantragt, dass die Beflaggung mit der Deutschlandfahne generell das ganze Jahr über vor allen Dienstgebäuden und Liegenschaften der Stadt Gommern geschieht.

Foto: Thomas Schäfer