Burg/Magdeburg. - Wer in diesen Tagen vom Magdeburger Hauptbahnhof per Zug das Jerichower Land ansteuert, sollte genau hinsehen. In diesem Jahr kommt es zu einer Änderung der Gleisbereiche, an denen die Regionalbahn (RB) 40 der Deutschen Bahn und der Regionalexpress (RE) 1 der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH – kurz Odeg – abfahren.