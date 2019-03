Der Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern im Wohngebiet an der Großen Gartenstraße in Gommern liegt im Zeitplan.

Gommern l Haus A und Haus B sind die internen Bezeichnungen der Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ für die beiden Mehrfamilienhäuser, die im Wohngebiet an der Großen Gartenstraße errichtet werden. Nach ihrer Fertigstellung bekommen beide Häuser jeweils ihre eigene Hausnummer. Die wurden durch „Glückauf“ schon reserviert.

„Wir liegen mit den Arbeiten voll im Zeitplan“, sagte Ingo Ludwig, Vorstand der Gommeraner Wohnungsgenossenschaft. Zum einen helfe der milde Winter. Nur für etwa zwei Wochen im Januar hatten die Arbeiten unterbrochen werden müssen.

Zum anderen leisteten die Firmen eine sehr zuverlässige Arbeit. „Wir haben viele regionale, teilweise sogar lokale Firmen gebunden“, erklärte Ingo Ludwig. Diese kommen aus Gommern, Leitzkau und Schönebeck. Magdeburg ist als Firmensitz schon am weitesten entfernt.

Dachdecker bei der Arbeit

Im Haus A waren unter anderem die Dachdecker bei der Arbeit. Nun werden die Fenster eingesetzt und der Innenausbau beginnt.

Ziel ist und bleibt, dass in diesem Jahr die ersten Weihnachtsbäume in den Wohnungen leuchten. Mindestens im Haus A.

18 moderne Wohnungen

Interessenten für die 18 modernen Wohnungen mit Fahrstuhl, Fußbodenheizung, Südbalkon und Bädern mit ebenerdiger Dusche haben sich schon zahlreich bei der Wohnungsgenossenschaft gemeldet. Noch ist die Liste aber nicht geschlossen. Interessenten können sich weiterhin um eine Wohnung bewerben.

Die beiden Mehrfamilienhäuser erhalten eine weiße Fassade, die farblich abgesetzt wird. Vor den Häusern zur Großen Gartenstraße hin werden die Stellflächen angeordnet. Für Fahrräder werden ebenfalls Unterstellmöglichkeiten geschaffen. „Wir haben uns gerade in dieser Woche verschiedene Produkte angesehen“, sagte Ingo Ludwig. Das Center für die Mülltonnen soll so aufgestellt werden, dass es sowohl von den Mietern als auch von der Müllabfuhr gut zu erreichen ist.

Der hohe Sandberg verschwindet mit der Gestaltung der Außenanlagen und wird, so weit notwendig, für das Auffüllen des Geländes genutzt. Der Sandberg macht Platz für eine Grünfläche. Das gesamte Grundstück wird von einem etwa 1,20 Meter hohen Zaun umgeben, damit niemand kreuz und quer laufen kann.

Parallel zum Neubau in der Großen Gartenstraße wird die Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ in diesem Jahr ein anderes großes Projekt zum Abschluss bringen. In den letzten drei Aufgängen des „Völkerfreundschaft“ genannten Wohnblocks in der Max-Planck-Straße werden die Balkone saniert. Dank der Installation der Fahrstühle in den vergangenen Jahren sind alle Wohnungen der „Völkerfreundschaft“ barrierefrei zu erreichen.