Bauhof Möckern soll ins Gewerbegebiet Rutenweg umziehen: Stadt stellt 441.300 Euro für Grundstückskauf im Haushalt ein

In der Verwaltung der Einheitsgemeinde Möckern denkt man derzeit offenbar darüber nach, den Bauhof Möckern an einem neuen Standort im Gewerbegebiet Rutenweg anzusiedeln. Viel Geld dafür ist im Haushaltsplan 2022 bereits eingestellt worden.

Der Möckeraner Bauhof nutzt schon jetzt Flächen am Grünschnittplatz im Gewerbegebiet Rutenweg für ungenutzte Materialien.

Möckern - Ein Lager für das Streusalz des Winterdienstes, Stellplätze für die Multicars und Rasentraktoren, Aufenthaltsräume für die Bauhofmitarbeiter... Bisher nutzt der Bauhof am Standort Möckern dafür sowohl Flächen in der Grätzer Straße als auch auf dem Grundstück der ehemaligen Grundschule am Ende des Lochower Weges.

Bisherige Grundstücke nicht optimal

Doch beide Grundstücke sind laut Aussagen des Möckeraner Stadtbürgermeisters Frank von Holly (CDU) nicht optimal: „Am Standort in der Grätzer Straße reicht der Platz nicht aus und wegen der Gebäude im vorderen Bereich des Grundstücks macht es eigentlich keinen Sinn, das als Standort zu erhalten.“

Auch der Lochower Weg sei „in mancher Hinsicht nicht geeignet“, so der Verwaltungschef weiter. Daher gäbe es die Grundsatzidee, im Gewerbegebiet „Rutenweg“ am Ortsausgang Richtung Burg einen neuen Standort zu errichten. Hier nutzt der Bauhof schon jetzt einen Bereich am Grünschnittannahmeplatz hinter der „DRK-Möbellobby“ als Lagerfläche, etwa für Baumaterialien und Verkehrsschilder. Erst seit Kurzem erhebt sich hier außerdem ein neuer Silo für Streusalz für den Winterdienst.

Die für den möglichen Umzug im Haushaltsentwurf eingestellte Summe von über 440.000 Euro könnte sowohl für den Kauf eines Grundstückes als auch für mögliche erforderliche Baumaßnahmen verwendet werden, erklärte der Stadtbürgermeister auf Volksstimme-Nachfrage. Zu dem Vorhaben hat es laut Frank von Holly bislang aber nur Vorgespräche mit den Stadträten gegeben: „Erst wenn es dazu ein Ja im Stadtrat gibt, werden wir das Thema konkretisieren“, so von Holly.

Grundstücke meist in kommunaler Hand

Das Gewerbegebiet „Rutenweg“ erstreckt sich am Möckeraner Ortseingang nördlich und südlich entlang der Bundesstraße 246a. Der mögliche neue Bauhofstandort soll sich laut Aussagen von Stadtbürgermeister von Holly im nördlichen Bereich des Gewerbegebietes befinden. Hier befinden sich unter anderem die Firma DTS, eine Großbäckerei, eine Metallbaufirma, ein Autohaus und eine Tischlerei für Innenausbau.

Auch ein seit längerem nicht mehr genutztes Gebäude, in dem früher ein Fahrradhersteller Drahtesel produzierte, befindet sich hier. Erst kürzlich hatte die Stadt in genau diesem Bereich ein Teilgrundstück erwerben wollen, um den Bürgern die Zuwegung zum Grünschnittplatz zu erleichtern.

Nur wenige unbebaute Bauplätze sind noch frei

Nur wenige unbebaute Bauplätze sind im Nordabschnitt des Gewerbegebietes noch frei. Die unbebauten Grundstücke hier sind nach Angaben von Frank von Holly überwiegend in kommunaler Hand.

In der jüngeren Vergangenheit hatte ein Vorhaben für Unruhe im Gewerbegebiet gesorgt: Ein Investor hatte geplant, im Nordabschnitt des „Rutenweges“ eine Bauschutt-Recyclinganlage mit einem so genannten Steinbrecher zu errichten. Daraufhin waren ansässige Unternehmen auf die Barrikaden gegangen, sie befürchteten Lärm, Erschütterungen und Staubemissionen. Das Vorhaben fand letztlich keine Zustimmung (Volksstimme berichtete).