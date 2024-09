Direkt an der B 184 in Heyrothsberge baut der DRK Regionalverband eine neue Rettungswache. Bislang wurden die Hilfsfristen zu selten eingehalten.

Im Notfall: Schneller vor Ort in Biederitz und Heyrothsberge

Mit dem Abriss des alten Feuerwehrgebäudes wurde an der Königsborner Straße/ B 184 für Platz zum Bau der neuen Rettungswache gesorgt.

Heyrothsberge. - Mit dem Abriss des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses begannen vor kurzem die Bauarbeiten für die neue Rettungswache in Heyrothsberge. Der Neubau entsteht direkt an der B 184 in Nähe der Kindertagesstätte „Wichtelwald“.