Staufrust auf A2 zum Start der Sommerferien, Bauarbeiten werden verlängert

Hohenwarthe - Nein, die Hoffnungen darauf, dass sich der Knoten in Höhe der Elbe zum Ferienauftakt am 14. Juli 2022 zumindest in Richtung Hannover lösen und das Befahren der A2 hier wieder über dei Fahrspuren möglich sein wird, erfüllen sich nicht. Hatte es vor ein paar Wochen von der Autobahn GmbH geheißen, dass die Freigabe dieses Bereichs zum Start in die Sommerferien von Sachsen-Anhalt und auch Niedersachsen angepeilt wird, gibt es nun Klarheit.