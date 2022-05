Bauvorhaben direkt an Grundstücksgrenze: Lostauer wehrt sich gegen Mehrgeschosser

Ein lange brachliegendes Grundstück in Lostau soll bebaut werden. Mit Mehrgeschossern. Das bringt umliegende Besitzer von Einfamilienhäusern - alle eingeschossig - auf die Palme. Der eigentlich Betroffene kämpft dagegen an.

Lostau - Nun also doch: Am Montagmorgen rücken Bauarbeiter auf dem Grundstück in der Heidestraße 18 und 20 in Lostau an und beginnen, Schuppen und Garagen abzureißen, das Gelände offensichtlich für den Bau von zwei mehrgeschossigen Mehrfamilienhäusern vorzubereiten.