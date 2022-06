Beim Burgerbraten sammelt Niegripp 12 500 Euro für Flutopfer

Niegripp - Das Benefiz-Barbecue rund um den ehemaligen Dorfkonsum in Niegripp war ein voller Erfolg. „Wir haben bislang 12 500 Euro an Spenden gezählt“, sagte Kristin Meier, Vorsitzende des Heimatvereins, gestern im Gespräch mit der Volksstimme. Am Sonntag waren von der Grillschmiede Burg Burger für den guten Zweck gebraten worden. Außerdem gab es eine Tombola mit Preisen im Gesamtwert von fast 3000 Euro, und auch vom Getränkewagen wurde der Verkaufserlös zur Verfügung gestellt.