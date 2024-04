Auf magere Jahre müssen sich die Einwohner der Einheitsgemeinde Biederitz einstellen. Geld ist nicht mehr da, Besserung nicht in Sicht. Was also tun?

Gerwisch/Biederitz. - Das Lob gab es vorneweg: So eine übersichtliche Darstellung der Haushaltszahlen, wie jetzt unter Hauptamtsleiter Marco Gründel, hätten sich die Gerwischer Ratsmitglieder schon früher gewünscht. Der Inhalt stimmte jedoch alles andere als freudig: „Wir leben in Armut“, fasste Ortsbürgermeisterin Karla Michalski (CDU) die aktuelle Situation in der Einheitsgemeinde in einem Satz zusammen. Das Gelde reiche geradeso, die Grundstücke zu unterhalten. Das sei aber nicht genug. Wie solle man es den Leuten erklären, dass beispielsweise notwendige Straßenreparaturen ausbleiben?