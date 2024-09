zahlreiche neue grundstücke angeboten Auf Immobiliensuche bei Magdeburg? Gute Chancen auf Einfamilienhaus in Biederitz

Das Interesse am Häuserbau in Biederitz ist groß. Nur noch zwei Parkweg-Grundstücke gibt es, in Königsborn ist ein Eigentümer bereit, Grundstücke zu verkaufen und auch in Heyrothsberge entstehen gerade viele Einfamilienhäuser.