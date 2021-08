Bis mindestens Anfang September sind die Impfmobile im Jerichower Land unterwegs

Die beiden Impfmobile des Landkreises Jerichower Land haben schon so einige Runden durch den Landkreis gedreht. Denn zunächst waren sie als Testmobile im Einsatz. Als die Testpflicht in Sachsen-Anhalt gelockert wurde, war die Nachfrage nach Corona-Tests nicht mehr so hoch, deswegen wurden die Fahrzeuge umgerüstet und waren zunächst die vergangenen 14 Tage als Impfmobile im Landkreis unterwegs. Ein Angebot, das sehr großen Zuspruch fand, wie die Pressestelle des Landkreises berichtet: „Das Angebot der mobilen Impfteams wurde von Anfang an so gut angenommen, dass die Kreisverwaltung die Planung bis vorerst Anfang September fortgesetzt hat.“ Ob es dann auch im Herbst mit der mobilen Impfung weitergeht, ist aktuell noch nicht bekannt. „Über eine daran anschließende Fortführung des Angebotes wird rechtzeitig nach einer erneuten Bewertung der Lage entschieden“, heißt es von der Pressestelle des Landkreises.

Mobile sind gefragt

Da die Impfmobile als Ergänzung zum Impfzentrum in Burg in den vergangenen Wochen aber sehr gut angenommen wurde, ist eine Weiterführung der mobilen Impfungen nicht unwahrscheinlich. Aktuell seit laut Landkreis festzustellen, dass täglich etwa 100 Personen die Impfteams aufsuchen. „Der Einsatz stellt daher eine effektive und sinnvolle Ergänzung zum Burger Impfzentrum dar, da auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen ohne die Fahrt nach Burg die Immunisierung erhalten können“, erklärt die Pressestelle des Landkreises auf Nachfrage. Doch nicht nur an weniger mobile Menschen wurde bei der Erstellung des weiteren Fahrplans gedacht, auch Berufstätige wurden verstärkt berücksichtig: „Ab dieser Woche sind die Teams zudem von 14 Uhr bis 19 Uhr unterwegs, so dass auch für länger arbeitende Personen die Möglichkeit besteht, die Impfung zu erhalten.“

Einen Termin müssen Impfinteressierte vorab nicht buchen, sie müssen einfach nur zur angegebenen Zeit zu dem Parkplatz eines der Impfmobile kommen. Mitgebracht werden müssen zum Impfen Impfausweis, Personalausweis und Krankenkassenkarte. Die mobilen Impfteams bestehen jeweils aus einem Arzt, einer medizinischen Fachkraft vom Deutschen Roten Kreuz sowie einem mit der Vorort-Organisation betrauten Mitarbeiter. Für die Impfungen stehen in der Regel die Impfstoffe von BionTech/Pfizer und Johnson & Johnson zur Verfügung. Welches Vakzin dann jeweils verimpft wird, wird im ärztlichen Beratungsgespräch festgelegt.

Fahrplan der Impfmobile

Die Impfmobile sind an folgenden Tagen jeweils von 14 bis 19 Uhr im Landkreis unterwegs: Am Donnerstag, 12. August, in Burg beim Marktkauf und beim Edeka Center in Genthin. Am Freitag, 13. August, beim Netto in Möser und beim Edeka in Möckern. Am Montag, 16. August, stehen dei Impfmobile vor dem Heimwerk Baumarkt in Genthin und vor dem NP-Markt in Jerichow, am Dienstag, 17. August, vor dem NP-Markt in Güsen und bei der Q1 Tankstelle in Möser. Am Mittwoch, 18. August, können sich Interessierte mobil bei der Total Tankstelle in Burg impfen lassen und bei der Classic Tankstelle in Loburg. Am Donnerstag, 19. August, geht es weiter in Genthin bei der Aral Tankstelle und beim Netto-Markt in Parey. Am Freitag, 20. August, halten die Impfmobile dann beim NP-Markt in Gommern und bei der Shell Tankstelle in Möckern. Am Montag, 23. August, wird vor dem Kaufland in Genthin geimpft und beim Edeka-Markt in Möckern. Die Tour geht weiter am Dienstag, 24. August, beim NP-Markt in Jerichow und beim NP-Markt und Parey. Am Mittwoch, 25. August, wird vor dem NP-Markt in Gommern geimpft und vor dem Rathaus in Loburg. Am Donnerstag, 26. August, werden Impfungen vor dem Marktkauf in Burg und vor dem Edeka-Center in Genthin verabreicht und am Freitag, 27. August, vor dem Netto in Möser und beim Edeka-Markt in Möckern.

In der vorerst letzten angesetzten Woche stehen die Impfmobile am Montag, 30. August, beim Heimwerk Baumarkt in Genthin und beim NP-Markt in Jerichow. Am Dienstag, 31. August, wird beim NP-Markt in Güsen geimpft und bei der Q1-Tankstelle in Möser. Am Mittwoch, 1. September, wird bei der Total Tankstelle in Burg geimpft und bei der Classic Tankstelle in Loburg. Am Donnerstag, 2. September, halten die Impfmobile an der Aral Tankstelle in Genthin und beim Netto Markt in Parey. Am Freitag, 3. September, wird in Gommern beim NP-Markt geimpft und bei der Shell Tankstelle in Möckern.