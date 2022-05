Gute Tat Blutspende in Möckern: Gute Resonanz bei Termin des Deutschen Roten Kreuzes in der Stadthalle

Das Deutsche Rote Kreuz, Regionalverband Magdeburg - Jerichower Land, war am Mittwochnachmittag wieder zur Blutspende in der Stadthalle Möckern zu Gast. Die Resonanz war gut. Was man beachten muss, wenn man Blut spenden will.