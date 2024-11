Ermittlungen abgeschlossen: Brandserie sorgt seit über einem Jahr in Wohnhaus in Burg für Angst unter Bewohnern

Viermal binnen weniger Monate musste die Feuerwehr von Burg zu einem Mehrgeschosser ausrücken, in dem Feuer ausgebrochen waren.

Burg. - Auch ein Jahr nach dem letzten Vorfall beschäftigt die Brandserie die Bewohner des Mehrgeschossers in Burg-Süd, in dem viermal Feuer ausgebrochen war. „Seitdem ist zwar Ruhe, aber der Fall ist nicht gelöst“, sagt ein Familienvater, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er wolle keine „schlafenden Hunde wecken“.