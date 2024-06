Burg. - Erstmals ist Burg Teil der Herzwoche Sachsen-Anhalt gewesen. Im Mittelpunkt standen neben der Herzgesundheit die Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ und eine höchst schweigsame Kreatur namens Tobi.

Eigentlich hätte Burg schon 2020 Schauplatz der Veranstaltung sein sollen. Dr. Tom Giesler war gerade ans Helios-Klinikum Jerichower Land als Chefarzt gewechselt und war zudem Mitbegründer der Veranstaltungsreihe. Mit der Schulleitung Marco Dominé und Susanne Röver war man sich auch schon über das Konzept einig. „Und dann kam Corona“, sagt der Mediziner vier Jahre später im Gespräch mit der Volksstimme.

Grundlagen in der Jugend

Der Trubel um ihn herum ist Beleg dafür, dass es richtig war, das Konzept wieder aus der Schublade zu holen. Die Deutsche Herzstiftung ist auf dem Schulhof präsent, das Rote Kreuz, natürlich auch Helios, mehrere Krankenkassen und die Roland-Apotheke. „Wir haben festgestellt, dass sich unsere Schüler in dem Alter noch nicht so sehr um gesundheitsbewusstes Verhalten kümmern, daran arbeiten wir“, so die stellvertretende Schulleiterin Susanne Röver. Und das sagt sie nicht einfach so.. „Gesunde Schule“ ist ein Qualitätsziel der „Conrad Tack“

Tobi musste wiederbelebt werden und Nils Klebe erklärte, wie es geht. Foto: Thomas Pusch

Für Chefarzt Giesler ist es nachvollziehbar, dass das Thema für die Jugendlichen weit weg zu sein scheint. Und trotzdem sei es richtig gewesen, eben zur Berufsschule zu gehen. „Die Grundlagen für die Gesundheit werden im Jugendalter gelegt“, so Giesler. „Wer schon dann zu viel Gewicht hat, raucht und zu viel Zucker isst, wird die Folgen im Alter spüren.“

Außerdem sei es etwas Neues in Burg. Am Anfang des Tages habe er noch beobachtet, wie die Schüler mit Distanz an den einzelnen Informationsständen vorbeigegangen seien. Im Laufe des Vormittags hätten sich dann aber auch Gespräche ergeben, ein erster Erfolg der Veranstaltung.

Besondere Attraktion des Tages war der Hip-Hop-Kurs, der von der Magdeburger Movement Dance Academy angeboten wurde, deren Chef Nils Klebe zu der Breakdance-Formation „Da Rookies“ gehört, die bereits mehrmals Welt- und Europameister geworden ist und mit einer mitreißenden Show den Schlusspunkt hinter den Tag setzten. Doch zunächst waren die Schüler an der Reihe.

„Wir wollen ihnen erstmal mit ganz einfachen Basis-Hip-Hop-Schritten den Spaß an der Bewegung vermitteln“, erklärt Anne Steinberg. Doch so einfach wie die Schritte war es nicht unbedingt, die Schüler zu motivieren. Allerdings lässt Nils Klebe als Moderator nicht locker und schafft es eben dann doch, auch die Tanzfaulen auf die Bühne zu bewegen.

Schlechte Helferquote

Bewegung ist das Eine, für die Herzgesundheit auch wichtig, aber der zweite Teil des Programms greift das Thema direkt auf. Tobi, die Plastikpuppe, muss reanimiert werden. Herzdruckmassage, klar, Notruf 112 wählen, auch wichtig, „die Mund-zu-Mund-Beatmung erspare ich dir, da waren schon so viele dran“, bleibt Nils Klebe mit viel Humor Motivator und hat mit René Ostheeren vom DRK noch einen sachkundigen Erklärer an seiner Seite.

Für Amtsarzt Dr. Henning Preisler ist die Lustlosigkeit mancher Schüler nicht überraschend. „Das gibt auch eine Studie wieder“, sagt er. In Deutschland sei die Bereitschaft zu helfen bei 40 Prozent der Menschen, in Skandinavien und Nordamerika liege sie bei 70 Prozent.

Auch das eine gute Motivation für Tom Giesler davon überzeugt zu sein, „dass wir auch im kommenden Jahr in Burg Teil der Herzwoche sind“.