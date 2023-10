Burg - In Sachen Ruhestörung werden Polizei und Ordnungsamt in Burg die meisten Fälle aus der Innenstadt gemeldet. Hier versammeln sich Gruppen, um sich zu treffen und das Wochenende zu genießen. Damit das im verträglichen Rahmen abläuft, zeigen Polizei und Ordnungsamt regelmäßig gemeinsam Präsenz. Was sie dabei erleben.

„Ey, Digga ...“ „Das ist doch scheiße!“ „Ach, fick’ Dich!“ Wer abends den Gummersbacher Platz passiert und durch die Schartauer Straße schlendert, braucht ein dickes Fell. Die Jugendsprache ist direkt und roh. Und auch laut, wie sich am späten Abend zum Start in das Wochenende zeigt, als Polizei und Ordnungsamt gemeinsam an der Bahnhofstraße aufbrechen. Schon dort sind Musik und Rufe zu hören, die vom Gummersbacher Platz herüber schallen. „Das ist immer so, nicht erst, wenn es dunkel wird. So geht das die ganze Nacht“, meint eine genervte Anwohnerin, die aus dem Fenster schaut.

Als sich die drei Polizeibeamten und der Chef vom Ordnungsamt zusammen mit Revierleiter Thomas Kriebitzsch und Bürgermeister Philipp Stark den jungen Leuten nähern, nimmt eine Gruppe von Jungen mit ihren Mopeds Reißaus. Was zurückbleibt, sind Verpackungsmüll und leere Getränkebehälter. „Es ist sowas wie ein Katz- und Maus-Spiel“, merkt Thomas Kriebitzsch an.

Große Bandbreite an Straftaten

Hochprozentig geht es einige Meter weiter im Bereich der Bänke auf dem Gummersbacher Platz zu. Laute Frauenstimmen sind zu hören und diverse Flaschen zu sehen. „Guten Abend“, grüßen die Ordnungshüter freundlich, ebenso freundlich wird zurückgegrüßt. Man kennt sich, wie in den nächsten Minuten offensichtlich wird.

Ein kurzer Hinweis auf einen angemessenen Lärmpegel und dann soll es weiter gehen. In ein Gespräch platzt aus einer der erwachsenen Frauen ein „Sieg heil“ heraus, ein weiterer Spruch folgt. Ohne Vorwarnung, ohne ersichtlichen Grund. In die Aufnahme der Personalien mischt sich ein Mann ein, der scheinbar mit zur Gruppe gehört, das „Vorglühen“ auch schon absolviert hat und seinen Unmut über die „lasche Art der Polizei“ zum Ausdruck bringt. „Früher hättet Ihr losgeknüppelt – unter Adolf war alles besser“, lässt er wissen. Alltag für die Beamten, die Ruhe ausstrahlen.

Der gemeinsame Kontrollgang von Polizei und Ordnungsamt führte durch die Schartauer Straße, der Flaniermeile von Burg. Foto: Marco Papritz

Derweil versucht Philipp Stark mit einem Fahrer ins Gespräch zu kommen, der einen Transporter mit zügigem Tempo durch die Schartauer Straße Richtung Bahnhofstraße lenkt.

Am Spätshop gibt es einen Austausch mit den Betreibern. Es gilt noch das Außerhaus-Ausschankverbot für Alkohol von 22 bis 6 Uhr. Das ist im Vorjahr von Mai bis Herbst festgelegt worden: Beschwerden über Ruhestörungen hatten überhand genommen.

Straftaten reichen von Beleidigung über Volksverhetzung bis Körperverletzung

Ein paar Schritte weiter gibt es in einer Seitenstraße eine Parkplatzparty. Die verstummt, als sich Polizei und Ordnungsamt zeigen. „Alles klar, wir bleiben ruhig.“ Auch eine laute Gruppe an einem Asia-Imbiss am Markt zeigt sich einsichtig. Auf die Frage, was sie denn noch so vorhaben, was sie anstellen werden in dieser Nacht, zucken die jungen Leute mit den Schultern. „Nicht viel los“, sagt einer von ihnen. Zur Tristesse passt der Regen, der einsetzt.

Das gilt auch für den gemeinsamen Rundgang durch die Nacht, der noch über Rolandplatz, Gorkistraße und Stadthalle führt. Zum Glück, möchte man sagen.

30 Ruhestörungen sind der Polizei in diesem Jahr aus dem Bereich der Innenstadt gemeldet worden, was der Zahl aus dem Vorjahr entspricht. Etwas weniger Straftaten seien es gewesen, so Thomas Kriebitzsch. Die Bandbreite umfasst Beleidigung, Volksverhetzung und Körperverletzung.