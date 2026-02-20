Eine wichtige Verbindungsstraße in Burg, die Brüderstraße, ist gesperrt. Der Grund ist ein Wasserrohrbruch.

Burg. - Nichts geht mehr in der Brüderstraße in Burgs Innenstadt. Etwa ab Höhe des Roland-Gymnasiums ist die Straße gesperrt. Der Grund ist ein Wasserrohrbruch.

Ursprünglich hatte die Sperrung am 20. Februar schon am späten Mittag aufgehoben sein sollen. Doch die Reparatur dauert offenbar länger. Am späten Freitagnachmittag stand noch nicht fest, wann die Brüderstraße in Richtung Zerbster Straße wieder befahrbar sein wird. Der Verkehr muss über die Oberstraße ausweichen.