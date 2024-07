Kurioses Bild in Möckern: Dort steckt ein Schwerlast-Transporter fest. Das Brückenteil, das auf dem Weg von Magdeburg nach Erlangen ist, hat sich in Gebäude verkeilt - der Verkehr liegt lahm. So geht's jetzt weiter.

Unfassbar: Kolossaler Schwerlast-Transporter steckt in Möckern fest und legt Verkehr lahm

Brückenteil verkeilt in gebäuden

Ein Bild mit Seltenheitswert: In Möckern hat sich ein Schwerlast-Transporter verkeilt und steckt nun fest.

Bilder, die man nicht alle Tage sieht: In Möckern steckt seit der Nacht zu Dienstag ein Schwerlast-Transporter in einem Engpass der innerörtlichen Bundesstraße 246 a fest. Wegen seiner Ausmaße geht es in der schmalen Grätzer Straße für den fast 6 Meter breiten Koloss nicht weiter. Wie konnte das passieren?

Erst einmal wichtig für alle Autofahrer: Der Verkehr wird derzeit von der Polizei umgeleitet.

In der Nacht zu Dienstag sollte ein in Magdeburg gefertigtes Brückenteil seine Fahrt nach Erlangen antreten. Stattliche Maße weist der Stahlkoloss auf: 27 Meter lang, über vier Meter hoch und fast 6 Meter breit ist das Brückenelement. Der Tross startet in der Nacht bei einem Stahlbauunternehmen in Magdeburg. Flankiert von Begleitfahrzeugen geht es los. Ziel ist die Autobahnauffahrt Ziesar.

Schwerlast-Transporter meistert erste Kurve in Möckern

Dazu rollt der Truck über die Landstraße ins Jerichower Land. Weil die Bundesstraße 21 in Gerwisch nicht genutzt werden kann, geht es über die B 246 a in Richtung Möckern. Dort meistert der Fahrer die S-Kurve an der Magdeburger Straße.

Doch bei der Einmündung in die Grätzer Straße – zwischen Dönerladen und Rathaus - endet die Fahrt für den Schwertransport. Mit Tagesanbruch wird klar, warum es nicht weitergeht. In Möckern steckt seit der Nacht zu Dienstag ein Schwerlast-Transporter in einem Engpass der innerörtlichen Bundesstraße 246 a fest.

