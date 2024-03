Die Ampelanlage mit Fußgängerüberweg am viel befahrenen Breiten Weg in Gerwisch ist wichtig. Doch immer wieder ignorieren Autofahrer die Rotphase. Kann ein Rotblitzer abschrecken? Die Sorgen sind in Gerwisch groß, dass hier an der B 1 mal etwas passiert.

Foto: Manuela Langner