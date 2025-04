Eine Besonderheit auf dem Burger Ostfriedhof an der B1 sorgt für Beachtung: Die bundesweit erste Baumerbe-Grabanlage ist fertiggestellt. Was sich dahinter verbirgt und wie die Pflege erfolgt.

Burgs Friedhofsgärtner Andrè Burmester an der neuen Baumerbe-Grabanlage auf dem Ostfriedhof.

Burg. - Burgs Ostfriedhof an der B1 hat sein Gesicht in den vergangenen Jahren verändert. Nicht mehr die großen Familiengrabstellen dominieren, sondern vor allem die neuen Grabformen – wie beispielsweise die gepflegte Ruhegemeinschaft ganz in der Nähe des Haupteinganges, die bereits mehrfach erweitert wurde.