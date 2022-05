Burg: An Ludwig-Jahn-Straße entsteht ein neues Wohngebiet für Einfamilienhäuser

Die Stadt Burg will den Eigenheimbau forcieren und weitere Flächen zur Verfügung stellen. An der Ludwig-Jahn-Straße können bereits Grundstücke erworben werden.

An der Ludwig-Jahn-Straße in Burg soll ein neues Wohngebiet mit Einfamilienhäusern entstehen.

Burg - Die Stadt Burg und der Stadtrat haben jetzt mit weiteren Planungen die Voraussetzungen für das künftige neue Wohngebiet an der Ludwig-Jahn-Straße geschaffen. Die mehr als 11 000 Quadratmeter große Fläche grenzt nördlich an die Nethestraße, südlich an die Ludwig-Jahn-Straße, östlich an die Kanalstraße und westlich an die Steubenstraße. Das Areal, derzeit eine Brachfläche, befindet sich in Eigentum der Stadt und soll nun entwickelt werden.