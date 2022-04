Burg: Nach Prüfung viele Absperrbänder an Spielgeräten

Klettern vorerst verboten: Aus Sicherheitsgründen wurde auch dieser kleine Turm auf dem Spielplatz an der Clara-Zetkin-Straße in der Siedlung Ost in Burg vorerst gesperrt. Jetzt sind Reparaturen oder Austausche von einzelnen Bauteilen erforderlich.

Burg - Mit dem Sanierungsboom der vergangenen Jahre sind in vielen Teilen Burgs auch neue Spielplatze entstanden oder alte aufgemöbelt worden. Erst vor einem Jahr, mitten in der Corona-Zeit, konnte in Detershagen am Dorfrand ein weiteres Einweihungsband durchschnitten werden.