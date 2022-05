Burg: Nach „Spaziergang“ Kundgebung mit lauten Tönen

Am Burger Rathaus fand Montagabend eine Kundgebung der AfD gegen die Corona-Maßnahmen statt.

Burg - Nach dem so genannten Spaziergang durch die Burger Innenstadt versammelten sich Montagabend etwas mehr als 100 Menschen am historischen Rathaus zu einer von der AfD organisierten Demonstration, die von einem starken Polizeiaufgebot abgesichert war. Mehrere Redner der Partei, darunter die Bundestagsabgeordneten Martin Reichardt, Jan-Wenzel Schmidt und Stadtrat Jan Scharfenort gingen mit der aktuellen Corona-Politik im Bund und Land hart ins Gericht und forderten weiter zu Protesten auf, um Lockerungen zu erzwingen. „Geht weiter auf die Straße“, rief Reichardt in die Menge.