Neubau fertiggestellt Burg-Süd: Neue DRK-Kita „Weltentdecker“ betreut bereits 68 Jungen und Mädchen

Es ist voll vollbracht: Der Neubau der Kindertagesstätte an der Yorckstraße in Burg-Süd ist – bis auf wenige Arbeiten am Außengelände – abgeschlossen. Das DRK als Träger investierte rund 3,5 Millionen Euro in dem Stadtteil.