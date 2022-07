Burger Berufsschüler sammeln im Goethepark Säcke voller Müll

Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten der Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ in Burg haben sich am World Cleanup-Day beteiligt und unter anderem den Goethepark vom Müll befreit.

Burg - Ein Blick in die Tüten, die die künftigen Verwaltungsfachangestellten im Burger Goethepark füllen, gibt schnell preis, wieviel Müll tatsächlich jeden Tag in die Landschaft geworfen wird. Ob Tüten, Zigarettenkippen, Papier, Plüschtiere, Trinkbecher oder Kronkorken – binnen weniger Minuten kommen etliche Kilo zusammen. „Das ist schon Wahnsinn, was hier alles liegt“, sagt Tim Harzer. Der Burger befindet sich im dritten Ausbildungsjahr in den Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ und greift wie die anderen neun Mitschüler fleißig mit der Zange ins Grüne, um den Rasen und die Blumenrabatten vom Unrat zu befreien. Möglicherweise kommen so viele weggeworfene Dinge zusammen, weil die Anlage erst zwei Wochen zuvor als Veranstaltungsort für das Rolandfest diente. Kein Wunder, dass auch Lehrerin Jeannette Hustedt erstaunt ist, welche Mengen achtlos weggeworfen werden.