Burger Hospizhelfer sorgen für frohen Advent

Der Sinn der Hospizarbeit liegt darin, todkranken und sterbenden Menschen eine schöne Zeit in ihrer letzten Lebensphase zu bereiten. Das gilt auch und erst recht zu Weihnachten.

Burg - Advent – das ist die Zeit des Erwartens und der Hoffnung. Doch wie ergeht es in diesen Wochen Menschen, die in ihrer letzten Lebensphase sind, vielleicht nur noch ein letztes Mal Weihnachten feiern können? Aline Weingärtner, Koordinatorin der ambulanten Hospizarbeit der Pfeifferschen Stiftungen in Burg, gibt einen Einblick.