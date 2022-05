Burger Initiative für Flüchtlinge ausgebremst

Eine geflüchtete Frau mit ihren Kinder am Rand einer Straße in der Nähe des Flüchtlingslagers Moria.

Burg - Die Bilder sind wohlbekannt. Und sie berühren. Tausende Menschen in Flüchtlingslagern an Europas Außengrenzen, ohne Hoffnung auf ein neues Leben. Die Initiative „Seebrücke - Sichere Häfen schaffen“ wirbt dafür, Alternativen in Deutschland zu bieten. Das Burger Bündnis gegen Rechts wollte dafür den Kreistag gewinnen - und wurde enttäuscht.