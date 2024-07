Regen und Sonne sorgen derzeit in Burg für zusätzliche Pflegearbeiten auf den Grünflächen. Eine Herausforderung für die Mitarbeiter des Bauhofes. Welches Pensum sie bewältigen müssen.

Mitarbeiter des Bauhofes bei der Grünpflege in Burg-Süd.

Burg. - Regen und Sonne im Wechsel haben es in sich und sorgen dafür, dass nicht nur Hecken, Sträucher, Bäume und Rasenflächen in Burg ordentlich wachsen, sondern auch Unkraut und Wildwuchs. Mit der Folge, dass die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes zurzeit im Pflege-Dauereinsatz sind – und das auch in der Ferien- und Urlaubszeit. „Wo normalerweise vier Grünarbeiter für Ordnung sorgen, müssen momentan zusätzliche Straßenwärter hinzugezogen werden“, sagt Bauhof-Leiter René Simstedt.