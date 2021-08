Burger Küchen unterstützen Flutopfer im Süden Deutschlands

Burg/Löhne - Mit einer Hilfsaktion im Wert von zunächst mehr als 100 000 Euro will die Baumann group mit den Burger Küchen als Teil des Unternehmens die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unterstützen. „Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit“, sagt Matthias Berens von der Geschäftsleitung der Bauformat Küchen GmbH.

Kurze Lieferfristen für Betroffene

In der vergangenen Woche sei deshalb ein großes Paket geschnu¨rt worden. Es beinhaltet neben Geld- und Sachspenden auch die Bereitstellung eines Kontingents an so genannten Zwölf-Tage-Küchen, die nach den Werksferien kurzfristig ausgeliefert werden. Auf diese Weise sollen die Betroffenen in relativ kurzer Zeit über die Händler vor Ort eine neue Küche bekommen, da die Lieferfristen normalerweise weitaus länger seien. „Wir wollen damit unseren Beitrag leisten, dass die Familien so schnell wie möglich wieder ein halbwegs normales Leben führen können. So schwer das auch im Einzelfall angesichts der großen Schäden möglich ist“, erläutert Berens.

Produktionsteams arbeiten zusätzlich

In diesem Zusammenhang setzt auch der Inhaber der Baumann group, Delf Baumann, auf breite Solidarität: „Was hier passiert ist, macht fassungslos, zeigt aber auch, wie wichtig Zusammenhalt und Unterstützung sind – in guten wie in schlechten Tagen. In der kitchen family haben wir deshalb überlegt, wie wir am besten helfen können, und es würde mich freuen, wenn wir mit unserem Beitrag zumindest den materiellen Schaden etwas abfedern können.“ So sollen nach den Betriebsferien, die am 15. August enden, in den Firmen Bauformat und burger außerdem Sonderschichten gefahren werden. „Die Produktionsteams haben sich bereits für den darauffolgenden Sonnabend einsatzbereit erklärt. Sie möchten so einen Beitrag dazu leisten, dass Geschädigte ihre Küchen schneller erhalten“, kündigt Baumann an.

Spenden an Hilfsorganisationen

Außerdem seien neben einer Geldspende in Höhe von 50 000 Euro an verschiedene Hilfsorganisationen auch Sachspenden vorgesehen. In der vergangenen Woche habe die kitchen family Waschmaschinen im Wert von 35 000 Euro gekauft und verteilt. Sie sollen in diesen Tagen an Bedürftige verteilt werden. „Darüber hinaus ist geplant, öffentliche Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen mit Küchen auszustatten“, so Berens.

Erinnerung an Elbe- und Oder-Hochwasser

Unterstützung für Flutopfer haben Burger Küchen auch während des Elbehochwassers 2002 oder der Oder-Flut 1997 geleistet. „Besonders gut in Erinnerung ist vielen Burgern die Hilfe für die kleine Ortschaft Aurith in der Ziltendorfer Niederung“, erinnerte am Wochenende die ehemalige städtische Mitarbeiterin Christina Wieland, die eine breite Hilfsaktion mit Burger Küchen, der Stadt und der Burger Volksstimme auf die Beine gestellt hatte. Auf diese Weise konnte mehreren Familien konkret geholfen werden. Auch dafür wurde dem ehemaligen Küchen-Geschäftsführer Ernst Schulz im Jahr 2003 die Nethe-Medaille überreicht. Sieben Jahre später wurde er Ehrenbürger der Stadt Burg.