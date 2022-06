Bürgerzentrum Möser jetzt auch Corona-Testzentrum

In der Gemeinde Möser gibt es jetzt ein Corona-Testzentrum. Es ist seit Dienstag für Bürger und Unternehmen geöffnet.

Im Bürgerzentrum in Möser werden jetzt kostenfreie Corona-Schnelltests durch geschultes Personal angeboten.

Möser - In Betrieb genommen wurde das Testzentrum durch die Komma GmbH mit Sitz in Irxleben. Sie ist Direktimporteur für Schutzausrüstung und Tests und beliefert unter anderem das Impfzentrum in Burg.