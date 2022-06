Kartenspiel Das Influencer-Quartett von zwei ehemaligen Burger Schülern kommt im Herbst auf den Markt

Vor 20 Jahren drückten Patrick Ackmann und Patrick Rometsch gemeinsam die Schulbank in Burg, nun arbeiten sie mit weltweit erfolgreichen Influencern zusammen, damit bald ihr Kartenspiel Battle of the Influencer auf den Markt kommen kann. Die Erfinder berichten von den aufregenden Arbeiten in den vergangenen Monaten.