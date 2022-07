Während viele andere Unternehmen unter den gestiegenen Preisen ächzen, will der Erdbeer-Gigant Karls aus dem Norden in Sachsen-Anhalt investieren. Das hat er nun in Loburg vor.

Der Erdbeer-Riese Karls investiert weiter in Loburg in Sachsen-Anhalt und will weitere Arbeitskräfte einstellen. Sein neuestes Projekt hat wieder das Potenzial zum Kassenschlager.

Barby/Loburg - Während andere Erdbeerproduzenten ganze Felder brachliegen lassen, weil sich die Ernte bei den gestiegenen Kosten nicht mehr lohnt, geht Erdbeer-Gigant Karls aus Rövershagen auch in Sachsen-Anhalt ganz eigene Wege. Denn die Freizeitbranche, in der das Unternehmen mit seinen Erlebnisdörfern seit vielen Jahren und vor allem in Mecklenburg-Vorpommern eine steile Erfolgskurve verzeichnet, setzt auf mehr als die roten Früchte. Was ist also in Loburg geplant?