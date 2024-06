Altehrwürdiger Saal in Gerwisch ist nach Sanierung wieder für alle nutzbar.

Das Warten hat ein Ende: So schön zeigt sich Lentges Saal in Gerwisch nach der Sanierung

Der Gemischte Chor Gerwisch sang bei der Feier zur Lentges Saal in Gerwisch.

Gerwisch. - Volle Hütte – der vielleicht etwas saloppe Begriff bringt den Andrang bei der Eröffnung von Lentges Saal in Gerwisch wohl am besten auf den Punk. Nach 20 Monaten Sanierung ist der altehrwürdige nun wieder zur Nutzung an die Gerwischer übergeben worden.

Leuchtend weiße Wände, sanierte und neue Fußböden, eine Bühne, Lautsprecheranlage und eine Küche sind hier jetzt Grundausstattung – die man mieten kann. Bei der Eröffnung rückte Gerwischerin Manuela Langner die Geschichte des Saals in den Mittelpunkt.

Manuela Langner beleuchtete die Historie von Lentges Saal in Gerwisch. Foto: Arlette Krickau

Von Partylocation, inoffizielles Gemeindehaus zur Sporthalle wurde alles aufgearbeitet. Als letzte große Amtshandlung war auch Ortschefin Karla Michalski dabei. Sie betonte, dass dieser Saal von allen genutzt werden kann, neben Feiern, Talente und Begabungen hier gut gefördert werden könnten. „Ohne Kultur kann kein Volk leben“, ist seit jeher ihre Meinung.

Auch wenn die Fertigstellung ein Anlass zum Feiern war, gab es gleichzeitig auch einen Wermutstropfen, denn mit Blick auf die derzeitigen Finanzen der Gemeinde ist es wohl auf lange Sicht die vorletzte Investition gewesen, die sich Biederitz leisten konnte. Die letzte ist noch in der Umsetzung: Die Gewerbestraße.

Dann wird aber Schluss sein mit Investitionen, so die Aussage von Hauptamtsleiter Marco Gründel, der die Finanzen der Gemeinde kürzlich vorstellte.