Eine lnke Demo mit 350 Teilnehmern aus vier Bundesländern und Berlin in Burg. Bei der Demo am 25. Juli 2020 sind nur 150 Teilnehmer angemeldet. Archivfoto: Andreas Mangiras

Eine Demo gegen rassistische Gewalt führt am 25. Juli durch Burg. An den Anschlag auf ein Burger Lebensmittelgeschäft soll erinnert werden.

Burg l Ab 14 Uhr wollen am 25. Juli 2020 Demonstranten in Burg gegen rassistische Gewalt auf die Straße gehen. Aufgerufen zu dem Zug durch die Stadt hat nach Auskunft der Polizei eine linke Gruppierung. Angemeldet wurde die Protestaktion für 150 Personen, bestätigte Beatrix Mertens, Sprecherin der Polizeiinspektion Stendal, eine Anfrage der Volksstimme. Unklar ist bislang, ob auch Demonstranten aus anderen Teilen Deutschlands anreisen werden. In den sozialen Medien war die Aktion samt Zugabfahrtzeiten aus Hamburg angekündigt worden.

Welche Route der Protestzug nimmt, wollte die Polizei aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Auch nicht, wie viele Einsatzkräfte die Demonstration absichern werden. Für den friedlichen Verlauf sollen aber ausschließlich Polizeibeamte aus Sachsen-Anhalt sorgen. Mertens wies darauf hin, dass es während der Demonstration zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Burg kommen kann.

Gegen Hausdurchsuchung der linken Szene

Die Teilnehmer der Demonstration wollen unter dem Slogan: „Linke Politik verteidigen“ an den Anschlag auf das Lebensmittelgeschäft „Al Salam“ in Burg im März erinnern und gegen derartige rassistische Angriffe demonstrieren. Der Inhaber hatte aus Angst um seine Familie Burg verlassen. Außerdem wollen die Teilnehmer gegen eine Hausdurchsuchung in der linken Szene in Burg demonstrieren. Mertens bestätigte die Polizeiaktion vom 11. Juli.