Die Hitze-Welle kommt: So leiden Menschen und Tiere in Burg, Gommern und Genthin

Ein Sprung in den Niegripper See verspricht in den nächsten Tagen eine willkommene Abkühlung.

Burg/Genthin/Gommern. - Viel Sonne, kaum Wolken, knackige Temperaturen. Auf den Landkreis Jerichower Land rollt eine Hitzewelle zu. Mit fast 40 Grad Celsius erwarten Burg, Genthin, Gommern, Biederitz, Elbe-Parey und Jerichow den bis dato heißesten Tag in diesem Jahr. Warum die Angst wächst.

Hitze-Welle erreicht Burg, Gommern und Genthin: Das sagen Ärzte

Sich erschöpft und abgeschlagen zu fühlen sowie vermehrten Durst zu verspüren, ist nicht ungewöhnlich an heißen Sommertagen und per se nicht sofort gesundheitsgefährdend. Ein Sonnenstich oder sogar ein Hitzschlag hingegen schon, wie Axel Weber, Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme der Helios Klinik in Burg erklärt. „Der Sonnenstich äußert sich mit Kopfschmerzen sowie Nackenschmerzen, Schwindelgefühl und mit Übelkeit bis hin zu Erbrechen.“

Ein Hitzekollaps oder auch Hitzschlag sei eine akute Kreislaufreaktion auf hohe Temperaturen, bei der es durch übermäßiges Schwitzen und Flüssigkeitsverlust zu einem gefährlichen Blutdruckabfall komm.

Weber: „Betroffene fühlen sich schwindlig, schwach und können sogar kurz ohnmächtig werden.“ Begleitend dazu können Krämpfe, Erbrechen und heiße und trockene Haut auftreten. Wichtig: „Bei einem Hitzschlag müssen Betroffene umgehend ärztliche Hilfe aufsuchen“.

Daher ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr an heißen Tagen besonders wichtig. Das Trinken darf aber nicht zu kalt sein, „weil der Körper sonst zusätzliche Energie aufwenden muss, um die Flüssigkeit auf Körpertemperatur zu bringen“.

Suppen sind ideal, um dem Körper das verloren gegangene Kochsalz wieder zuzuführen, weiß der Mediziner. Wasserreiches Obst wie Melonen oder Erdbeeren helfen dem Körper enorm, um die Zuckerreserven zu füllen.

Hitzewelle erreicht Burg, Genthin, Gommern und Biederitz: Blick in die Seniorenheime

Bewohner von Seniorenheimen zählen aufgrund ihres Alters und Gesundheitszustands zu jenen, die unter hochsommerlichen Temperaturen besonders leiden. Entsprechend stellen sich die Einrichtungen auf die Wetterlage ein. „An diesen Tagen werden nur die nötigsten Außer-Haus-Termine wahrgenommen“, erklärt Dominé vom Haus „Pro Civitate“ in der Burger Innenstadt. Hier leben 70 Bewohner. Bei ihnen werde verstärkt auf eine adäquate Kleidung sowie genügend Trinken geachtet. Außerdem gibt es leichte Kost.

Hitze in Burg und Genthin: Sorgen um Hunde und Katzen im Tierheim Schartau

Hunde haben nur begrenzte Möglichkeiten zum Thermoregulation. Daher überhitzen sie schneller als beispielsweise Menschen, erklärt Dr. Anne Haase. Bei den Tieren sei der Spieltrieb stärker als der Selbstschutz, sich zu regulieren. Daher müsse Frauchen oder Herrchen in Verantwortung für das Tier handeln. „Wenn ins Freie gegangen wird, sollte genau auf den Untergrund geachtet werden“, so ein weiterer Hinweis der Expertin.

Die Sonneneinstrahlung führt beispielsweise dazu, dass sich der Boden aufheizt. Und das ist schlecht für deren Ballen an den Pfoten. „An heißen Tagen eignen sich Wiesen für eine Gassirunde“, so Anne Haase, deren neue Tierpraxis „Am Goethepark“ an der Bahnhofstraße am Sonnabend offiziell eröffnet wird.

Das Tierheim in Schartau bereitet sich auf die Hitzewelle vor. Es seien zusätzliche Sonnensegel angeschafft worden, die für weitere Schattenplätze im Außenbereich sorgen sollen. Außerdem wird eine Sprinkleranlage im Einsatz sein, um Außenzwinger zu befeuchten. Über das Verdunsten von Wasser soll für Kühlung gesorgt werden, erklärt Leiterin Astrid Finger. „Vor allem alte und geschwächten Tiere werden sich im Inneren aufhalten.“

Gassigänge wird es nur am Morgen geben, in den Nachmittagsstunden werden sie untersagt. Finger: „Wir haben große Sorge um unsere Tiere und hoffen, dass sie gut durch die nächsten Tage kommen“, sagt Astrid Finger.

Hitzewelle im Jerichower Land: Feuerwehr in Genthin befürchtet viele Feldbrände

Sorgenvoll schaut auch die Genthiner Feuerwehr auf die kommenden Tage. Mit den Temperaturen steigt auch das Risiko, dass ein Brand ausbricht. Nicht nur in den Wäldern, wie Michael Voth von der Genthiner Feuerwehr sagt. „Derzeit läuft die Erntesaison, die mit Feldbränden verbunden ist. Die Maschinen sind heiß. Stoßen sie gegen einen Stein, entstehen Funken, die Stroh leicht entzünden können ...“ Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass das Eingreifen der Feuerwehr sein wird. Entsprechend würden sie sich persönlich vorbereiten. Dazu zählt, dass sie genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, so Voth.

Hitzewelle im Landkreis: Zur Abkühlung in den Niegripper See

Wer auf Abkühlung aus ist, kann sich an den fünf Seen einfinden, die im Landkreis als offizielles Badegewässer geführt werden. Dazu gehört der Niegripper See, der derzeit eine Wassertemperatur von 22,4 Grad Celsius hat. Im Vergleich zu den Vorjahren – 25 bis 26 Grad Celsius – relativ frisch, wenn man so will. „Das ist gut für die Wasserqualität“, so Andreas Paßlack vom Campingplatz „Am Niegripper See“. Der betreibt auch einen Imbiss, der unter der Woche um 15 Uhr öffnet. 450 Gäste habe man am Sonntag bedient, so Paßlack. Vor den kommenden Tagen ist ihm nicht bange. „Wir haben genügend Eis besorgt.“

Besondere Vorbereitungen für die zu erwartende Hitze über 35 Grad Celsius braucht es am Plattensee in Dannigkow nicht. Rettungsschwimmer vom DLRG sind hier in der Sommerferien täglich von 9.45 Uhr bis mindestens 18 Uhr vor Ort – bei großer Hitze sogar bis 20 Uhr. „Nicht einfach mit Anlauf in den See rennen“, rät Gretha Winkler. „Gerade, wenn man vorher lange in der Sonne war, kann der Temperaturunterschied für den Kreislauf gefährlich werden.“

Hitzewelle in Burg, Genthin, Biederitz, Gommern und Jerichow: Hohes Risiko im Wald

In den Wäldern im Jerichower Land gilt ab sofort die Waldbrandgefahrenstufe 4. Das bedeutet, dass die Gefahr sehr hoch ist, dass ein Waldbrand entsteht. Daher gelten besondere Regeln. Auf offenes Feuer und Grillen im Wald oder in der Nähe von Waldgebieten ist zu verzichten.

Anders als in den Vorjahren ist das Bürgerholz in Burg noch nicht gesperrt.