Der Osterhase kommt in Pöthen per Eil-Express

In Pöthen kann sich der Osterhase wie zu Hause fühlen. Darum kümmerten sich die Deko-Mädels, die an der Ortsdurchfahrt wieder für eine schöne Gestaltung sorgten. Die nächste Dekoration ist schon in Vorbereitung.

Pöthen - An Bord des Eil-Expresses kann Familie Hase die letzten Ostereier noch rechtzeitig vor den Festtagen ausliefern. Die Lokomotive mit den beiden Waggons komplettierte am späten Dienstagnachmittag den diesjährigen Osterschmuck am Deko-Baum in der Pöthener Ortsdurchfahrt. Auch wenn wenige Meter entfernt der grundhafte Ausbau der Ortsdurchfahrt (K1220) läuft und deshalb im Moment vergleichsweise wenig Verkehr in Pöthen herrscht, war es für die Deko-Mädels keine Frage, ob sie für Osterschmuck sorgen oder nicht. Denn die Pöthener haben sich auf jeden Fall darauf gefreut.