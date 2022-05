Der Shanty-Chor Gerwisch stand wieder gemeinsam auf der Bühne und lockte ein großes Publikum an

Lange haben Musikfreunde und auch der Shanty-Chor Gerwisch auf einen Auftritt warten müssen. Nun war es wieder soweit, und der Auftritt in der Kombüse unter dem Leuchtturm war ein voller Erfolg.

Gerwisch - Der Veranstaltungsort hätte nicht passender gewählt werden können. Rund um die Kombüse in Gerwisch stehen ein Leuchtturm und mehrere alte Schiffe, die einst in See gestochen waren und nun die Kulisse für den Auftritt des Shanty-Chors Gerwisch bildeten.