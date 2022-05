Die Sperrung der Baustelle Lostau jetzt für Pkw-Fahrer beendet

Pkw haben jetzt wieder freie Fahrt durch die Baustelle am Ortseingang Lostau. Eine Ampel regelt hier an der Lungenklinik Lostau den Verkehr.

Lostau - Die so genannte Verkehrssicherung sei in der Ortsdurchfahrt Lostau geändert worden, teilte der Landkreis Jerichower Land mit. Damit ist der Pkw-Verkehr im Bereich der Lungenklinik abwechselnd unter Ampelregelung in beide Fahrtrichtungen möglich. Zudem werde der Pkw-Verkehr zwischen Lostau und Hohenwarthe wieder ermöglicht.