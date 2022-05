Diebe im Jerichower Land schlagen immer öfter zu: Polizei warnt vor Zunahme an Diebstahls- und Betrugsdelikten

Genthin/Burg (vs) - Immer häufiger schlagen Diebe zu, die EC- oder Kreditkarten aus Geldbörsen stehlen und anschließend die Konten der Bestohlenen plündern. Die Polizei spricht in dem Zusammenhang von einem deutlichen Anstieg gegenüber dem vergangenen Jahr. 2020 wurden 49 Karten-Diebstähle angezeigt, in 21 Fällen wurde mit den Karten auch Geld abgehoben. Aktuell konzentrieren sich laut Polizei diese Vorfälle in Burg, Genthin und Gommern.