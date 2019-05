Diebstahl im großen Stil: Aus zwei Scheunen in Lübars wurden Imkereizubehör im Wert von 20.000 Euro und mehr als 100 Bienenvölker geklaut.

Lübars (dt) l Unbekannte Täter haben in Lübars mehr als 100 Bienenvölker und etliches Imkereizubehör entwendet. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, brachen die Täter in den zurückliegenden Tagen zwei Scheunen auf, die als Lager für Imkereizubehör und als Unterbringungsort für mehr 100 Bienenvölker dienten. In dem Lager klauten die Täter mehrere einhundert Holzrahmen, diverse Futtereimer, Bienenfutter, einen Wachsschmelzer, mehrere Diebstahlssicherungen für Anhänger und Killer-Sound-Geräte, die für die Bekämpfung der Varroa-Milbe eingesetzt werden.

Der Gesamtschaden beträgt laut Polizeiangaben weit mehr als 20.000 Euro. Die Beamten gehen davon aus, dass die Täter über einen längeren Zeitraum am Tatort, Straße der Technik Nr. 14 und 15, zugange waren.

Die Polizei sucht nach Hinweisen und Zeugen, die sich unter der Rufnummer 03921/9200 melden können.