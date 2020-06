Zwei 15-Jährige haben in Burg ein Fahrrad geklaut. Eigentlich hatten sie es auf etwas anderes abgesehen.

Burg (vs) l Eine 56-jährige Radfahrerin wurde am Montagmorgen auf dem Hollunderweg in Burg ausgeraubt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, überholte sie mit dem Rad zunächst zwei Jugendliche und stellte das fest, dass einer von ihnen hinterherlief und versuchte die Handtasche aus dem Fahrradkorb zu klauen.

Allerdings war die Handtasche am Farrad gesichert. Stattdessen sprach die Frau die beiden 15-Jährigen an - und nahm dabei ihre Handtasche an sich. Einer der beiden mutmaßlichen Täter riss ihr dann aber das Fahrrad aus den Händen und verschwand damit. Sein Komplize folgte ihm.

Die Polizei konnte die beiden Jugendlichen im Laufe des Tages ausfidnig machen. Sie musste dasgeklaute Fahrrad abgeben. Es wurde der Frau anschließend übergeben.