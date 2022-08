Dominoeffekt löst in Burg großen Stromausfall aus

Während des Stromausfalls kam es in Burg in den Bereichen der Verkehrsknoten zu Staus, da die Ampelanlagen nicht funktionsfähig waren.

Burg - Bei einem Stromausfall am 7. Juli sind weite Teile der Stadt und einige Ortschaften wie Detershagen, Reesen, Ihleburg und Blumenthal in den Nachmittagsstunden komplett vom Stromnetz abgekoppelt gewesen. Die Behebung des Problems, das in den Nachmittagsstunden im Umspannwerk an der Niegripper Chaussee auftrat, war komplex. Für 90 Minuten wurden etwa 20 000 Einwohner nicht mit Strom versorgt, weite Teile des Funk- und Internetnetzes waren zudem ausgefallen. Nun ist die Ursache für dieses Szenario bekannt.