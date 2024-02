Biederitz - Wegen des stark ansteigenden Wasserspiegels ist in Abstimmung mit allen beteiligten Institutionen die sogenannte Schweinebrücke, die bei Biederitz über die Ehle führt (Kreisstraße 1010), ab sofort wieder gesperrt, informiert der Landkreis Jerichower Land. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

Die Brücke war erst am 25. Januar wieder freigegeben worden. Nur drei Wochen später also ist sie wieder zu. „Leider“, sagt Kay Gericke (SPD), Bürgermeister Biederitz. Denn für alle Pendler sei das eine Zumutung, gerade weil Magdeburg so viele Baustellen auf der B1 hat.

Auch interessant:Schweinbrücke beim Hochwasser Dezember 2023

Der Radweg ist schon unter Wasser, kann er sagen. Letzlich sei das die Entscheidung des Baulastträgers und das ist in diesem Fall auf der einen Seite der Landkreis Jerichower Land und auf der anderen Seite die Stadt Magdeburg.

Doch der Landkreis habe ihm bereits zugesichert, die Brücke so schenll wie möglich wieder zu öffnen. Doch ein Blick auf die Prognosen der Pegelstände an der Elbe in Barby für die nächsten Tage, verspricht bis zum Wochenende nur steigende Zahlen. Somit auch keine Öffnung.