Biederitz - In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ist um kurz vor 1 Uhr über eine Sicherheitsfirma ein Einbruchsalarm im Biederitzer Edeka-Markt an der Woltersdorfer Straße gemeldet worden. Als die Polizeibeamten am Markt eintrafen, fanden sie lediglich die vollständig zerstörte Eingangstür und das im Markt hinterlassene Chaos vor, informiert die Polizei in einer Mitteilung.

Durch die Videoaufzeichnung wurde bekannt, dass drei maskierte Täter mit einer Axt die Glaseingangstür zerschlagen und anschließend große Mengen Zigaretten aus dem Markt entwendet hatten. DerTatort wurde durch die Kriminalpolizei auf Spuren der Täter untersucht.

Es entstand durch den Einbruch ein Gesamtschaden von rund 15 000 Euro. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu möglichen tatverdächtigen Personen, erbittet das Polizeirevier Jerichower Land persönlich in der Bahnhofstraße in Burg, unter Telefon 03921/92 00 oder per E-Mail an die Adresse levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de.