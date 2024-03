Dritter Einbruch in Supermärkte im Jerichower Land in nur einer Woche – wird es eine Serie?

Einbrecher haben in der Nacht zu Montag den Netto-Markt in Lostau heimgesucht. Es ist nach Heyrothsberge und Jerichow der dritte Vorfall dieser Art in den letzten Tagen im Jerichower Land.

Lostau/Heyrothsberge/Jerichow. - Den dritten Einbruch in einen Einkaufsmarkt innerhalb von gut einer Woche gab es jetzt im Jerichower Land. Betroffen war nach Polizeiangaben dieses Mal der Netto-Markt in Lostau. In der vorigen Woche waren Märkte in Heyrothsberge und in Jerichow von Einbrechern angegriffen worden. Die Polizei hat überall Spuren aufgenommen und ermittelt.