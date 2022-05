Einwohner und Gäste feiern Herbstfeuer in Gübs

Hoch lodern die Flammen des Herbstfeuers über dem Sportplatz in Gübs.

Gübs - „Es ist wieder soweit, die Tage werden kürzer, die Nächte dunkel, länger und kälter“, hatten die Organisatoren angekündigt. Sie wollten „Licht ins Dunkel“ bringen, so die Feuerwehr Gübs, der Taubenturm-Hof, das Grillrestaurant Curry 54 Magdeburg und viele weitere helfende Hände. Und damit hatten sie den Mund nicht zu voll genommen, denn es war kein kleines Feuer, das da am Wochenende in den Abendhimmel über dem Gübser Sportplatz loderte.