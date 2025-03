gesamte verwaltung lahmgelegt? Bitter für Bürger: Darum muss das Einwohnermeldeamt in Möser schließen

Das Einwohnermeldeamt in Möser ist geschlossen. Eine Krankheitswelle trifft die Behörde hart. In der Gemeinde kursierte das Gerücht, dass die gesamte Verwaltung ausfällt. Ob was Wahres dran ist und wann das Amt voraussichtlich wieder öffnen kann.