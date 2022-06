Endlich wieder Ehlefest in Biederitz!

Biederitz - Drei tolle Tage hatte der Biederitzer Ortsbürgermeister Carsten Schneider bei der Eröffnung des Ehlefestes am Freitagabend versprochen. Und tatsächlich: Fröhliche Gesichter, feiernde Besucher und strahlende Kinderaugen zeugten an allen drei Tagen davon, dass Schneider nicht zu viel versprochen hatte. Es wurde gelacht, geschwatzt, getanzt und gestaunt beim Fest des Jahres in der Ortschaft Biederitz.