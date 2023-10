15. Oktober 2023: Die Gemeinde Möser wählt einen neuen Bürgermeister. Im Verwaltungsamt an der Brunnenbreite in Möser hat der Bürgermeister seinen Sitz. Da Amtsinhaber Bernd Köppen nicht erneut kandidiert, erhält die Gemeinde auf jeden Fall einen neuen Gemeindechef.

Möser - 19.40 Uhr: Die Einwohner der Einheitsgemeinde Möser haben entschieden. Marko Simon (SPD) soll für die nächsten sieben Jahre ihr Bürgermeister sein.

Der ehrenamtliche Ortsbürgermeister von Schermen hat sich am Sonntag, 15. Oktober 2023, im Wahlgang gegen Frank Winter (CDU), Ortsbürgermeisterkollege aus Hohenwarthe, durchgesetzt.

Nach Vorliegen des vorläufigen amtlichen Wahlergebnisses gewann Simon mit etwa 65 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen Winter mit 35 Prozent.

Auf Simon entfielen demnach 2139 Stimmen, auf Winter 1073.

Die Wahlbeteiligung lag nach Volksstimme-Informationen bei gut 45 Prozent.

Der Wahlausschuss kommt am Montag zusammen, um das amtliche Wahlergebnis festzustellen.

Seit 8 Uhr waren an diesem Sonntag, 15. Oktober 2023, in der Einheitsgemeinde Möser die Wahllokale geöffnet. 7110 Wahlberechtigte ab 16 Jahren waren aufgefordert, einen neuen Bürgermeister für die Gemeinde zu bestimmen.

Zur Wahl standen zwei Kandidaten:

Frank Winter, der Ortsbürgermeister von Hohenwarthe, kandidiert für die CDU.

Marko Simon, Ortsbürgermeister von Schermen, tritt für die SPD an.

Beide bewarben sich um das Amt, das Bernd Köppen (parteilos) nach 14 Jahren aufgibt. Er hatte entschieden, nicht noch einmal zu kandidieren.

Die Amtszeit beträgt sieben Jahre. Sie beginnt im Ende Januar 2024.

Insgesamt sieben Wahllokale in den sechs Ortschaften – allein zwei in Möser – öffneten am Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Parallel dazu hatten schon zahlreiche Wahlberechtigte ihren Wahlschein beantragt, wollen also die Briefwahl nutzen.

Bei der letzten Bürgermeisterwahl 2016 lag die Wahlbeteiligung bei 44,5 Prozent. Damals setzte sich Amtsinhaber Bernd Köppen (parteilos) denkbar knapp mit 115 Stimmen gegen Marko Simon durch. Das Auszählen der Wahlscheine war bis auf den letzten Moment sehr spannend geblieben.